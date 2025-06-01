Гендиректор Кривбаса: Наша мета – перемога в чемпіонаті України

Генеральний директор Кривбаса Володимир Баєнко поспілкувався із вболівальниками та назвав головну мету команди на сезон-2025/26.

Слова функціонера наводить пресслужба криворіжців.

"Дивіться, плани на наступний сезон залишаються незмінними. Є велика мета - стати чемпіонами. Але існує кілька шляхів для досягнення цієї цілі. Один із них був обраний президентом Клубу Костянтином Караманіцем, а також підтриманий керівництвом. Я хочу вам розповісти: якщо в нас така гарна сімейна атмосфера, хочу поділитися своїм досвідом, як, на мою думку, клуби стають чемпіонами.

Є два шляхи. На нашому прикладі – це Динамо і Шахтар. Останні 30 років ці два клуби змагаються за чемпіонство. Що їх відрізняє? Один клуб завжди працює з молоддю. Це Динамо Київ. Ми всі це знаємо, і це працює. Інший приклад – Шахтар, який робив великі інвестиції в клуб і багато легіонерів залучав, особливо на початку 2000-х. Таких прикладів багато і в Європі. Після гри з Вікторією Плзень є моменти, коли розумієш: потрібні гравці, які віддаватимуться за емблему більше, ніж за гроші", – розповів Баєнко.

Сезон-2024/25 Кривбас завершив на п'ятому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 47 очок та не потрапивши до єврокубків на наступний рік.

Напередодні клуб оголосив про відхід Юрія Вернидуба з посади головного тренера.