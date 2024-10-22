Вперше в історії чотири команди АПЛ не виграли жодного матчу протягом восьми ігор сезону

Вперше в історії англійського вищого дивізіону аж чотири різні команди не виграли жодного матчу протягом восьми ігор сезону.

Про це повідомляє статистичний ресурс Opta.

Відзначимо, що це команди Вулвергемптон, Саутгемптон, Іпсвіч та Крістал Пелас.

Вулвергемптон поки що знаходиться на самому дні турнірної таблиці, в команди Гері О'Ніла лише одне очко – нічия з Ноттінгемом у 3 турі (1:1). У Саутгемптона ситуація аналогічна, але трохи краща різниця забитих і пропущених, вони зіграли внічию з Іпсвічем у 5 турі (1:1).

Крістал Пелас набрав 3 очки, вони розійшлися миром з Челсі (1:1), Лестером (1:1) і Манчестер Юнайтед (0:0).

У команди Іпсвіч Таун наразі 4 очки, "трактористи" зіграли внічию в половині матчів. Крім матчу із Саутгемптоном були нічийні результати в зустрічах з Фулхемом (1:1), Брайтоном (1:1) і Астон Віллою (2:2).

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті встановив рекорд АПЛ у матчі 10 туру проти Вулвергемптона.