Манчестер Сіті встановив рекорд АПЛ у матчі 10 туру проти Вулвергемптона
Лідер Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 Манчестер Сіті зробив рекордну кількість передач на чужій половині поля у матчі 10 туру проти Вулвергемптона.
Про це повідомляє Squawka.
"Містяни" віддали неймовірні 539 передач, що стало найбільшим показником у чемпіонаті Англії із сезону-2003/04, відколи почали вестись записи.
Проте загалом така кількість пасів не дуже вплинула на перебіг подій на полі, адже поєдинок завершився з рахунком 2:1, а вирішальний м'яч підопічні Жузепа Гвардіоли забили на останніх секундах зі стандарту.
Зауважимо, що Ман Сіті скористався можливістю відірватися від Арсенала у боротьбі за чемпіонство після того, як "каноніри" сенсаційно програли Борнмуту Іллі Забарного.
Також нею може скористатися Ліверпуль, який сьогодні зіграє проти Челсі, за який виступає українець Михайло Мудрик. Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.