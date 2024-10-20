Манчестер Сіті встановив рекорд АПЛ у матчі 10 туру проти Вулвергемптона

Лідер Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 Манчестер Сіті зробив рекордну кількість передач на чужій половині поля у матчі 10 туру проти Вулвергемптона.

Про це повідомляє Squawka.

"Містяни" віддали неймовірні 539 передач, що стало найбільшим показником у чемпіонаті Англії із сезону-2003/04, відколи почали вестись записи.

Man City completed 539 passes in Wolves' half, the most in a Premier League away game since records began in 2003/04.



Just look at their passing network. 😅 pic.twitter.com/bSFONSIJnD — Squawka (@Squawka) October 20, 2024

Проте загалом така кількість пасів не дуже вплинула на перебіг подій на полі, адже поєдинок завершився з рахунком 2:1, а вирішальний м'яч підопічні Жузепа Гвардіоли забили на останніх секундах зі стандарту.

Зауважимо, що Ман Сіті скористався можливістю відірватися від Арсенала у боротьбі за чемпіонство після того, як "каноніри" сенсаційно програли Борнмуту Іллі Забарного.

Також нею може скористатися Ліверпуль, який сьогодні зіграє проти Челсі, за який виступає українець Михайло Мудрик. Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.