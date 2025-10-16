Олів’є Жиру не виключає повернення до збірної Франції: назвав умову

Колишній нападник національної команди Франції Олів’є Жиру заявив, що готовий знову зіграти за збірну, якщо виникне така потреба та він буде у належній формі.

Його слова цитує Football 365.

Форвард нагадав, що офіційно попрощався зі збірною у березні 2024 року, коли Французька федерація футболу провела на його честь церемонію на "Стад де Франс".

"У березні мені зробили честь, влаштувавши церемонію нагородження від Французької федерації футболу на "Стад де Франс", і я не прихильник камбеків. Але, повторюся, оскільки це збірна Франції і оскільки це обов’язок захищати футболку своєї країни, ніколи не варто говорити "ніколи". Якщо виникне необхідність, і я буду конкурентоспроможний і готовий, я буду там", – сказав Жиру.

Олів’є Жиру є найкращим бомбардиром в історії збірної Франції – він забив 57 голів у 137 матчах. У складі "триколірних" він став чемпіоном світу 2018 року, віцечемпіоном світу 2022 та переможцем Ліги націй УЄФА 2021.

