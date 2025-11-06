Дешам оголосив склад збірної Франції на матчі проти України та Ісландії

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам визначився зі списком футболістів, які візьмуть участь у листопадових матчах відбору на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомила пресслужба збірної Франції.

У цьому місяці "триколірні" зіграють два поєдинки: 13 листопада проти України та 16 листопада проти Ісландії. Наставник викликав 24 гравці – серед них три воротарі, вісім захисників, п'ять півзахисників та вісім нападників.

Після чотирьох турів Франція очолює групу D із десятьма очками, випереджаючи Україну на три пункти. Ісландія наразі має чотири бали, а Азербайджан – один.

Заявка збірної Франції:

Воротарі: Люка Шевальє (ПСЖ), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн)

Захисники: Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Гюсто (Челсі), Лукас Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Аль-Хіляль), Ібрагім Конате (Ліверпуль), Жюль Кунде (Барселона), Вільям Саліба (Арсенал), Дайот Упамекано (Баварія)

Півзахисники: Едуардо Камавінга (Реал Мадрид), Нголо Канте (Аль-Іттіхад), Куадіо Коне (Рома), Майкл Олісе (Баварія), Варрен Заїр-Емеррі (ПСЖ)

Нападники: Магнес Акліуш (Монако), Бредлі Барколя (ПСЖ), Раян Шеркі (Манчестер Сіті), Уго Екітіке (Ліверпуль), Рандаль Коло-Муані (Тоттенхем), Жан-Філіпп Матета (Крістал Пелас), Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид), Крістофер Нкунку (Мілан).

