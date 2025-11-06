Ісландія оголосила заявку на матчі відбору ЧС-2026 проти Азербайджану та України

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гуннлаугссон визначився зі складом команди на листопадові поєдинки європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Ісландці зіграють проти Азербайджану та України.

Про це повідомила пресслужба збірної Ісландії.

Склад збірної Ісланді ї

Воротарі: Еліас-Рафн Олафссон (Мідтьюлланн, Данія), Гакон Вальдімарссон (Брентфорд, Англія), Антон Ейнарссон (Брейдаблік).

Захисники: Логі Томассон (Самсунспор, Туреччина), Данієль Гретарссон (Сеннер’юске, Данія), Гйордур Магнуссон (Левадіакос, Греція), Сверрір Інгасон (Панатінаїкос, Греція), Віктор Пальссон (Горсенс, Данія).

Півзахисники: Арон Гуннарссон (Аль-Гарафа, Катар), Б’яркі Б’яркасон (Венеція, Італія), Гіслі Тордарсон (Лех, Польща), Ісак Йоганнессон (Кельн, Німеччина), Андрі Бальдурссон (Касімпаша, Туреччина), Стефан Юрдарсон (Престон, Англія), Крістіан Глінссон (Твенте, Нідерланди), Йоганн Гудмундссон (Аль-Дафра, ОАЕ), Гакон Гаральдссон (Лілль, Франція), Йон Торстейнссон (Герта, Німеччина), Мікаєль Еллертссон (Дженоа, Італія), Мікаєль Андерсон (Юргорден, Швеція).

Нападники: Бріньйоульфюр Віллумссон (Гронінген, Нідерланди), Севар Магнуссон (Бранн, Норвегія), Андрі Гудйонсен (Блекберн, Англія), Данієль Гудйонсен (Мальме, Швеція), Альберт Гудмундссон (Дженоа, Італія).

Матч 6-го туру відбору ЧС-2026 у групі D між збірними України та Ісландії відбудеться 16 листопада у Варшаві на стадіоні Легія. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Раніше Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матчі відбору ЧС-2026.