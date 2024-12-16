Довбик вдруге поспіль завершив матч Серії А без жодного удару по воротах

У матчі 16-го туру чемпіонату Італії між Комо та Ромою (2:0) нападник збірної України Артем Довбик виконав лише п’ять передач, з яких дві точні та закінчив гру без жодного удару по воротах суперника.

Про це повідомляє SofaScore.

Це сталось з форвардом вдруге поспіль у Серії А – у матчі проти Аталанти (0:2) Артему також не вдалось провести жодної атаки. Востаннє Довбик пробивав по воротах у грі проти Наполі.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії Рома наразі посідає проміжну 12-ту позицію, маючи 16 очок в активі. Наступний матч "римляни" зіграють посеред тижня, 18 грудня, проти Сампдорії у межах Кубку Італії.

Раніше повідомлялось, що Рома близька до підписання одноклубника Миколенка, який стане дублером Артема на позиції нападника.