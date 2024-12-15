Рома з Довбиком поступилась Комо в 16 турі Серії А

Сьогодні, 15 грудня, відбулися матчі у межах 16 туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, на виїзді поступилась Комо. Український форвард розпочав матч на лаві запасних та з'явився на початку другої половини гри.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

15 грудня, 16 тур

Лечче – Монца 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 3 Тете, 1:1 – 37 Доргу (автогол), 2:1 – 44 Крстович

Болонья – Фіорентина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 59 Одгор

Парма – Верона 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 5 Коппола, 1:1 – 19 Зом, 1:2 – 57 Сарр, 1:3 – 75 Москера, 2:3 – 90 Зом

Комо – Рома 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+3 Габріеллоні, 2:0 – 90+7 Пас

Сьогодні відбудеться ще один матч:

21:45 Мілан – Дженоа

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб римського клубу незадоволений показниками Артема Довбика, після того, як він повернувся до тренувань. У зв'язку з цим команда розглядає варіанти підсилення складу взимку.