Трабзонспор зробив пропозицію Поліссю щодо Назаренка

Трабзонспор зробив офіційну пропозицію Поліссю щодо трансферу вінгера збірної України Олександра Назаренка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що турецький колектив також перебуває на просунутій стадії переговорів із Шахтарем щодо Олександра Зубкова.

Керівництво Трабзонспора планує підписати обох гравців. І хоче, щоб сума трансферів не перевищувала 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні турецький клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана. Також за Трабзонспор вже виступає колишній захисник Зорі Арсеній Батагов.

Раніше Шахтар на виїзді поступився дортмундській Боруссії у восьмому раунді основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 та покинув турнір.