Я б не поїхав туди навіть за всі гроші світу: Соль – про повернення в Україну

Ексфорвард Динамо Фран Соль заявив, що не планує повертатися до України через війну.

"Я виїхав за рік до початку конфлікту – у жовтні 2021 року. Мені трохи пощастило. Іншим гравцям було гірше. Їм довелося залишатися в готелях, доки вони не змогли залишити країну. Мені довелося б вдаватися в подробиці, щоб розповісти, що вони пережили, але, дякувати Богу, що вони змогли виїхати. На щастя, я цього не пережив", – розказав іспанець.

Соль додав, що якби не війна, він би залишився в Україні. Гравцеві подобався Київ.

"Якби не було війни, я б залишився. Це був клуб, який мені подобався, моїй родині було комфортно жити в Києві, але через війну мені довелося скористатися правилом ФІФА, за яким гравці, котрі мали контракт з українським клубом, могли перейти в інший клуб. Тому я поїхав до Ларнаки", – розповів Соль.

Іспанець підсумовуючи, оцінив теперішній рівень Української Прем’єр-ліги.

"Через війну рівень чемпіонату України сильно впав. Легіонерів стало набагато менше, але, якщо чесно, ті хто зараз там грає… я не знаю, як вони це роблять і як їх переконали. Але стовідсотково знаю – я б не поїхав туди навіть за всі гроші світу", – підсумував футболіст.

Нагадаємо, Соль перейшов до Динамо у січні 2019 року з Віллем II за 3,5 мільйона євро.

Після Динамо іспанський футболіст грав в оренді за Тенеріфе, Ейбар та Малагу. На даний момент Соль виступає за АЕК Ларнака.

Раніше, іспанець розповів, що слідкує за подіями в Україні та допомагає українським біженцям