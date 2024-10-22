Відома суддівська бригада на матч основного раунду Ліги Європи Рома – Динамо

На матчі 3-го туру основного раунду Ліги Європи між римською Ромою та київським Динамо працюватиме бригада арбітрів із Нідерландів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головним арбітром зустрічі в Римі буде 38-річний Сердар Гезюбююк, асистент арбітра VAR – Ервін Бланк (усі – Нідерланди). Четвертий арбітр – Сандер ван дер Ейк, арбітр VAR – Денніс Хіглер. Спостерігач арбітражу УЄФА – Деян Філіпович (Сербія). Делегат УЄФА – Марцин Стефанські (Польща).

Гезюбююк з 2010 року працює на матчах вищого дивізіону Нідерландів – Ередивізіє, з 2012-го має категорію ФІФА. За цей час із Динамо в єврокубках перетинався лише одного разу (з Ренном – 0:1 у групі ЛЄ сезону 2022/23), маючи у своєму доробку кілька матчів за участю донецького Шахтаря (із Янг Бойз – 2:0 у кваліфікації Ліги чемпіонів у 2016-му та Боруссією з Менхенгладбаху – 0:6 у групі Ліги чемпіонів у 2020-му) та збірної України (товариська гра з Уельсом – 1:0 у 2016-му).

Матч Рома – Динамо відбудеться у четвер, 24 жовтня, на Стадіо Олімпіко, початок – о 19:45 за київським часом.

Після двох турів Рома та Динамо знаходяться в нижній частині турнірної таблиці, "вовки" заробили один заліковий пункт, а кияни двічі зазнали поразки. Спершу кияни розгромно поступилися італійському Лаціо (0:3), а згодом зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2).