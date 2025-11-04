Українська правда
Румунський арбітр Ківулете розсудить матч Шахтар – Брейдаблік

Володимир Варуха — 4 листопада 2025, 13:04
Головним арбітром матчу між Шахтарем і Брейдабліком у Лізі конференцій призначено румунського рефері Андрія Ківулете.

Про це йдеться на сайті UEFA.

Йому на лініях допоможуть асистенти Раду Гінгуляк і Крісті Даніель Ілінка. Четвертим арбітром буде Раду Петреску, а за систему VAR відповідатиме Себастьян Колцеску разом з Адріаном Кострейє.

Для Ківулете цей поєдинок стане дев’ятим у Лізі конференцій (включно з кваліфікаційними матчами) і 299-м в офіційних турнірах. Вперше у своїй кар’єрі румун розсудить гру за участю української команди.

Матч Шахтар – Брейдаблік відбудеться у четвер, 6 листопада, о 19:45 за київським часом.

Раніше ексарбітр УЄФА проаналізував епізоди матчу Шахтар – Динамо.

