Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ФІФА оголосила претендентів на нагороду найкращому воротарю 2025 року

Володимир Варуха — 7 листопада 2025, 23:36
ФІФА оголосила претендентів на нагороду найкращому воротарю 2025 року
FIFA

Міжнародна федерація футболу представила список із восьми голкіперів, які претендують на звання найкращого воротаря року за версією The Best FIFA 2025.

Про це йдеться на сайті FIFA.

До переліку увійшли: Аліссон (Ліверпуль), Тібо Куртуа (Реал), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ / Манчестер Сіті), Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Мануель Нойєр (Баварія), Давід Райя (Арсенал), Ян Зоммер (Інтер) та Войцех Щенсни (Барселона).

ФІФА повідомила, що виступи кандидатів оцінювали за період із 11 серпня 2024 року до 2 серпня 2025 року. Короткий список був сформований експертною комісією федерації.

Голосування за переможця вже відкрите на офіційному сайті ФІФА й триватиме до 28 листопада. Підсумковий результат визначатиметься сумарно: по 25% голосів нададуть тренери та капітани збірних, журналісти й уболівальники.

Нагадаємо, минулого року нагороду The Best FIFA 2024 отримав воротар Астон Вілли Еміліано Мартінес, який і цього разу знову опинився серед претендентів.

Раніше ФІФА назвала номінантів на звання найкращого гравця світу.

ФІФА Голкіпер найкращий голкіпер

ФІФА

ФІФА назвала номінантів на звання найкращого футболіста світу
ФІФА запровадила власну Премію миру, яку вручить на жеребкуванні ЧС-2026
Без конкурентів: США разом з трьома країнами претендують на проведення чемпіонату світу-2031
Перемоги принесли результат: Україна піднялася в оновленому рейтингу ФІФА
Шевченко очолив комітет ФІФА

Останні новини