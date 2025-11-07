ФІФА оголосила претендентів на нагороду найкращому воротарю 2025 року

Міжнародна федерація футболу представила список із восьми голкіперів, які претендують на звання найкращого воротаря року за версією The Best FIFA 2025.

Про це йдеться на сайті FIFA.

До переліку увійшли: Аліссон (Ліверпуль), Тібо Куртуа (Реал), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ / Манчестер Сіті), Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Мануель Нойєр (Баварія), Давід Райя (Арсенал), Ян Зоммер (Інтер) та Войцех Щенсни (Барселона).

ФІФА повідомила, що виступи кандидатів оцінювали за період із 11 серпня 2024 року до 2 серпня 2025 року. Короткий список був сформований експертною комісією федерації.

Голосування за переможця вже відкрите на офіційному сайті ФІФА й триватиме до 28 листопада. Підсумковий результат визначатиметься сумарно: по 25% голосів нададуть тренери та капітани збірних, журналісти й уболівальники.

Нагадаємо, минулого року нагороду The Best FIFA 2024 отримав воротар Астон Вілли Еміліано Мартінес, який і цього разу знову опинився серед претендентів.

Раніше ФІФА назвала номінантів на звання найкращого гравця світу.