Лунін може покинути Реал: хто замінить українця у Мадриді

Андрій Лунін може покинути Реал Мадрид, тому клуб вже зараз шукає заміну українському голкіперу.

Про це пише Bernabeu Digital.

Після приходу Хабі Алонсо на посаду головного тренера 26-річний українець ще не зіграв жодного офіційного матчу в сезоні. Така ситуація лише підсилює розмови про можливий відхід голкіпера, хоча його контракт із мадридцями діє до 2030 року.

Лунін приєднався до Реала влітку 2018 року, перейшовши із Зорі. За цей час він встиг побувати в орендах у Леганесі, Вальядоліді та Ов’єдо, а лише з сезону 2022/23 став повноцінно боротися за місце в основі. Минулого сезону українець провів понад 30 матчів за вершкових і замінив травмованого Тібо Куртуа, ставши одним із ключових героїв на шляху до титулів.

Однак зараз Реал уже розглядає варіанти на випадок його відходу. Головним кандидатом називають 20-річного Франа Гонсалеса – вихованця клубу, який дебютував за першу команду та є основним воротарем збірної Іспанії U-20. Альтернативою може стати трансфер стража воріт Порту Діогу Кошти, вартість якого оцінюється приблизно у 40 мільйонів євро.

Раніше Андрій Лунін зацікавив один із топклубів Італії.