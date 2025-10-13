Лунін зацікавив один з топклубів Італії

Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін може перебратись в Інтер.

Про це повідомляє Bologna Sport News.

Окрім міланського гранда у послугах 26-річного футболіста зацікавлені ще декілька клубів Серії А, проте їхні імена наразі невідомі. Очікується, що вже взимку "змії" спробують підписати Луніна.

Лунін виступає за Реал з літа 2018 року. Його контракт діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що один з лідерів "вершкових" порадив українцю залишити клуб.