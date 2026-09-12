Моурінью: Чуамені та Вальверде? Мені не довелося виступати в ролі миротворця

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью розповів про стосунки своїх підопічних Орельєна Чуамені та Федеріко Вальверде.

Слова португальця наводить пресслужба іспанського клубу.

"Якби я прийшов у роздягальню, нічого не знаючи, вони здалися б мені чудовими друзями. Коли я приїхав, а Чуамені повернувся з Чемпіонату світу, я був напоготові на випадок, якщо доведеться втрутитися і виступити в ролі миротворця, але я нічого не зробив. Уся заслуга належить гравцям. Вони створили атмосферу, яка мені дуже подобається", – заявив Моурінью.

Нагадаємо, 7 травня поточного року між Чуамені та Вальверде виникла бійка в роздягальні Реала, в результаті якої останній отримав черепно-мозкову травму та поріз на обличчі.