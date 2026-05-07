Вальверде пропустить щонайменше тиждень через травми, які йому наніс Чуамені

Уругвайський півзахисник Реала Федеріко Вальверде отримав серйозні травми голови внаслідок бійки з партнером по команді Орельєном Чуамені.

Про це повідомляє El Mundo.

Раніше стало відомо, що між Вальверде та Чуамені виникла бійка в роздягальні Реала, в результаті якої уругваєць вдарився головою об кут столу.

Удар виявився досить сильним: Вальверде отримав розсічення і був доправлений до лікарні. Медики рекомендували йому не грати та не тренуватися впродовж тижня. Це означає, що Федеріко пропустить Ель Класико проти Барселони (10 травня, 22:00 за Києвом).

При цьому, в клубі розпочали дисциплінарне провадження щодо інциденту, і обом учасникам бійки загрожує відсторонення від команда на значно триваліший період, ніж один тиждень.

Зазначимо, що четвергова бійка між Вальверде та Чуамені стала продовженням конфлікту, який виник напередодні. Вони ледь не побилися на тренуванні та продовжили конфліктувати вже у роздягальні.