"Цього не було". Вальверде прокоментував бійку з Чуамені

Уругвайський півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде прокоментував інформацію про бійку х партнером по команді Орельєном Чуамені.

Відповідний пост Вальверде опублікував у сторіз у своєму Інстаграмі.

"Вчора у мене стався інцидент з партнером по команді внаслідок ігрового епізоду на тренуванні, де втома від змагань та розчарування змушують сприймати все гостріше. У нормальній роздягальні такі речі можуть траплятися і вирішуватися між нами самими, не виходячи назовні. Очевидно, що тут є хтось, хто поспішає розповсюдити плітки, що в поєднанні з сезоном без титулів, де Реал завжди перебуває в центрі уваги, змушує все виглядати значущішим.

Сьогодні у нас знову виникло непорозуміння. Під час дискусії я випадково вдарився об стіл, отримавши невеликий поріз на лобі, що вимагало протокольного візиту до лікарні. Мій партнер ні в якому разі не бив мене, і я теж цього не робив, хоча розумію, що вам простіше повірити в те, що ми побилися або що це було навмисно, але цього не було.

Мені прикро, що мій гнів через ситуацію та розчарування від того, що деякі з нас доходять до кінця сезону на межі сил, віддаючи все, призвели до того, що я дійшов до межі у суперечці з партнером. Мені шкода. Мені шкода від щирого серця, бо мені боляче через цю ситуацію і через момент, який ми переживаємо. Реал — одна з найважливіших речей у моєму житті, і я не можу бути байдужим", – написав Вальверде.