Досвідченого захисника Ювентуса хочуть бачити в Саудівській Аравії

Захисник Ювентуса Даніло може продовжити кар’єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт 33-річного захисника з Ювентусом діє до літа 2025 року. В угоді прописана опція продовження ще на рік, проте вона, скоріше за все, не буде активована.

Цілий ряд клубів із Саудівської Аравії вже виходили на контакт з оточенням Даніло, оцінюючи можливість підписання гравця на правах вільного агента влітку 2025 року.

Бразилець виступає за туринський клуб з літа 2019 року. В поточному сезоні взяв участь у 6 матчах в усіх турнірах, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість Даніло оцінюється у 7 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що хавбек Ювентуса Пол Погба може перейти в Аль-Наср.