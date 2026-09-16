Атлетик Футзал призначив нового головного тренера

41-річний фахівець Денис Овсянніков призначений на посаду головного тренера Атлетик Футзал.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

До його тренерського штабу увійшов екскапітан Атлетика Віталій Дзюба, тренером воротарів буде Данило Лутай.

"Недовго думав, коли надійшла пропозиція від Атлетик Футзал. Це дуже амбітна і сильна команда. Не було можливості відхилити це запрошення, тим паче перед іграми Ліги чемпіонів", – заявив Овсянніков.

На посаді головного тренера Атлетик Футзалу він замінив Олександра Кабаненка, який покинув свою посаду після поразки від Сокола (4:7) у другому турі чемпіонату.

Весь поточний тиждень команда готувалася до гри третього туру без наставника. На виїзний матч Атлетик приїхав лише з адміністратором Данилом Лутаєм. Це не завадило Атлетику перемогти СкайАп із рахунком 3:2.