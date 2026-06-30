Екстренер Оболоні очолив клуб Другої ліги

Відомий фахівець Валерій Іващенко призначений на посаду головного тренера Дністра (Заліщики).

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Умови та терміни дії трудової угоди Іващенка з Дністром не розголошуються. Попереднім місцем роботи фахівця була тернопільська Нива, де він був асистентом головного тренера Олега Дулуба. Обидва покинули тернопільський клуб у травні поточного року.

Іващенко найбільш відомий роботою з київською Оболонню. 45-річний український фахівець очолював столичну команду в 2021 – 2024 роках та має досвід роботи в УПЛ.

Нагадаємо, Дністер нещодавно вперше з 1995 року отримав професійний статус і в сезоні-2026/27 виступатиме у Другій лізі – третьому за силою дивізіоні чемпіонату України.