Екстренер Оболоні очолив клуб Другої ліги
Валерій Іващенко
ФК Дністер
Відомий фахівець Валерій Іващенко призначений на посаду головного тренера Дністра (Заліщики).
Про це повідомляє пресслужба українського клубу.
Умови та терміни дії трудової угоди Іващенка з Дністром не розголошуються. Попереднім місцем роботи фахівця була тернопільська Нива, де він був асистентом головного тренера Олега Дулуба. Обидва покинули тернопільський клуб у травні поточного року.
Іващенко найбільш відомий роботою з київською Оболонню. 45-річний український фахівець очолював столичну команду в 2021 – 2024 роках та має досвід роботи в УПЛ.
Нагадаємо, Дністер нещодавно вперше з 1995 року отримав професійний статус і в сезоні-2026/27 виступатиме у Другій лізі – третьому за силою дивізіоні чемпіонату України.