Іващенко: Динамо вистачить очок, щоб стати чемпіоном України

Колишній головний тренер Оболоні Валерій Іващенко вважає, що київське Динамо стане чемпіоном Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Його слова передає Sport.ua.

"Рівень команд елітного дивізіону дещо вирівнявся, динамівці та "гірники" ще ведуть перед за рахунок більшої стабільності, проте переслідувачі підтягнулися завдяки непоступливості, великому бажанню опинитися на видноті.

За нинішніх умов важко спрогнозувати, яким буде фініш. Багато буде залежати від того, як команди підготуються до нових випробовувань, чи зуміють підсилитися. Все ж, думаю, що динамівцям вистачить того запасу очок, з яким вони пішли на зимову перерву, для здобуття чемпіонського титулу. Хоча "гірники" вестимуть боротьбу до кінця.

Що ж до невдах, то наразі найгірші шанси в Чорноморця та Інгульця, проте я б не поспішав ховати клуб з Петрового. Вони заточені на атаку, постійно гратимуть вдома. Тож ще можуть врятуватися. Тому можна очікувати завзятого суперництва буквально в кожному поєдинку й це неабияк підігріває інтерес до УПЛ", – сказав наставник.

Нагадаємо, в останньому матчі Української Прем'єр-ліги у 2024 році Динамо перемогло рівненський Верес та закріпило свою перевагу в турнірній таблиці.

За підсумками першої частини сезону саме кияни лідирують в УПЛ, маючи в активі 43 очка за 17 турів. На другому місці йде Олександрія, у якої 38 балів.

Трійку лідерів замикає донецький Шахтар, в якого наразі 33 залікові пункти. Проте у "гірників" у запасі ще недограний матч проти Кривбаса, тож відстань від лідерів може скоротитися.