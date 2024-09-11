Іващенко — про звільнення з Оболоні: Говорити про взаємоповагу тут не доводиться

Колишній головний тренер Оболоні Валерій Іващенко вважає, що керівництво клубу виявило неповагу, коли без його відома звільнило наставника юнацької команди Федора Прохорова.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Коли почався конфлікт? Першим дзвіночком для конфронтації в клубі стало зняття Федора Прохорова, з яким я хотів працювати по U-19. Ми хотіли побудувати клубну вертикаль, аби всі команди грали за однією моделлю. Минув час і почалися претензії, що не було гри, а коли вона з'явилася – не було результату.

Як головного тренер може відповідати за результат, коли без його відома можуть поміняти одного тренера юнацького складу на іншого? В таких обставинах, говорити про взаємоповагу тут не доводиться", – сказав Іващенко.