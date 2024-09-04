Оболонь оголосила про звільнення Іващенка
Валерій Іващенко
ФК Оболонь
Головний тренер київської Оболоні Валерій Іващенко покинув клуб.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Про те, хто надалі тренуватиме "пивоварів", оголосять пізніше.
Іващенко працював у Оболоні понад 15 років. Спершу він захищав кольори клубу як гравець, а потім кілька разів очолював команду. За підсумками сезону-2022/23 Іващенко вперше в новітній історії вивів "пивоварів" у вищий дивізіон чемпіонату України.
Під керівництвом спеціаліста клуб зіграв 119 офіційних матчів, у яких здобув 43 перемоги, 30 нічиїх та 46 поразок. У сезоні-2024/25 кияни зіграли 5 поєдинків та здобули лише 1 бал. Наразі "пивовари" посідають останню сходинку в УПЛ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Оболонь очолить колишній головний тренер Полісся Сергій Шищенко.