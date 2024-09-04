Оболонь оголосила про звільнення Іващенка

Головний тренер київської Оболоні Валерій Іващенко покинув клуб.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Про те, хто надалі тренуватиме "пивоварів", оголосять пізніше.

Іващенко працював у Оболоні понад 15 років. Спершу він захищав кольори клубу як гравець, а потім кілька разів очолював команду. За підсумками сезону-2022/23 Іващенко вперше в новітній історії вивів "пивоварів" у вищий дивізіон чемпіонату України.

Під керівництвом спеціаліста клуб зіграв 119 офіційних матчів, у яких здобув 43 перемоги, 30 нічиїх та 46 поразок. У сезоні-2024/25 кияни зіграли 5 поєдинків та здобули лише 1 бал. Наразі "пивовари" посідають останню сходинку в УПЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Оболонь очолить колишній головний тренер Полісся Сергій Шищенко.