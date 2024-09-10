Президент Оболоні: Іващенко не скористався великим кредитом довіри

Президент Оболоні Олександр Слободян вважає, що клуб дав Валерію Іващенку достатньо часу на виправлення турнірного положення.

Своїми думками про звільнення тренера він поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

"Іващенко набирався тренерського досвіду при багатьох головних тренерах у нас в клубі, починаючи з 2013 року, перед тим, як став головним тренером. Відповідальність за результат йому добре відома. Валерій Володимирович був попереджений після програшу Руху при рівній грі, що за рівної гри так не програють, а потім – ще три поспіль поразки. Зрозуміло, що одне очко з 15-ти і 16 місце стали останньою краплею для мене. Межа терпіння була перейдена. Йому давали шанс виправити ситуацію. Я не є людиною, якій властиво часто змінювати тренерів. В Іващенка був великий кредит довіри, яким він не скористався", — сказав Слободян.

Іващенко, своєю чергою, заявив, що не очікував такого фіналу в рідному для нього клубі. Як гравець і тренер Валерій віддав Оболоні більше 15 років.

Нагадаємо, наступником Іващенка став Сергій Шищенко, який минулого сезону очолив Полісся після звільнення Юрія Калитвинцева та допоміг "вовкам" вперше у своїй історії пробитися в єврокубки.