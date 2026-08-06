Маркевич дав пораду Мудрику після повернення у футбол

Український тренер Мирон Маркевич висловився про Михайла Мудрика, якому напередодні скоротили дискваліфікацію за допінг.

Його слова передає Sport.ua.

Досвідчений фахівець оцінив перспективи вінгера Челсі повернутись на найвищий рівень після тривалої паузи. Він вважає, що 25-річному футболісту варто піти в оренду.

"Звичайно, я його вітаю – радий за нього. Знаю лише одне – йому потрібно грати. Важко зрозуміти, чи буде він зараз потрібен Челсі, чи гратиме він там після такої перерви, але… Я думаю, йому потрібно йти в оренду та набиратися ігрової практики", – сказав Маркевич.

Експерт поділився думкою щодо чемпіонатів, які підійдуть Мудрику. Він вважає, що хорошим варіантом була б іспанська Ла Ліга, а також французький Страсбур, який вважається "дочірнім" клубом Челсі:

"Мабуть, Іспанія. А де ж іще? Я вважаю, що найбільше йому підійде іспанський чемпіонат, але не знаю, чи хочуть його там бачити. Чемпіонат Франції йому теж підходить. Розумієте, він багато пропустив… Йому зараз просто потрібно грати – мати ігрову практику. Страсбур – далеко не останній клуб у Франції. Можна спробувати свої сили й у Лізі 1".

Нагадаємо, що спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію Михайла Мудрика щодо 4-річної дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що українець може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Після скасування дискваліфікації вінгер прибув до Гонконгу, де Челсі проводить передсезонний збір. Він уже встиг зіграти за "синіх" вперше за 615 днів.