Відомий скаут: Арсенал відпустить Зінченка у січні

Колишній головний скаут Манчестер Юнайтед і Блекберна Мік Браун вважає, що Арсенал готовий продати Олександра Зінченка у поточне трансферне вікно.

Фахівця цитує Football Insider.

"Я очікую, що він покине Арсенал. Коли Олександр прийшов, він був одним із небагатьох непоганих гравців, які стабілізували ситуацію. Але Зінченко – не гравець екстракласу, те саме стосується і Габріела Жезуса. Він більше ніколи не буде стабільним гравцем основи в Арсеналі, він опустився у командній ієрархії. Артета показав це, підписавши Тімбера та Калафіорі.

Зінченко добре грає на м’ячі та зміщується в центр поля, але його гра в обороні завжди викликала занепокоєння. Тому, якщо якийсь клуб прийде за ним у січневе трансферне вікно, то Арсенал відпустить. Олександр не входить у плани клубу, і не підходить під той стиль футболу, який команда наразі сповідує", – заявив Браун.