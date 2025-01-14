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Відомий скаут: Арсенал відпустить Зінченка у січні

Олег Дідух — 14 січня 2025, 17:52
Відомий скаут: Арсенал відпустить Зінченка у січні
Олександр Зінченко
Getty Images

Колишній головний скаут Манчестер Юнайтед і Блекберна Мік Браун вважає, що Арсенал готовий продати Олександра Зінченка у поточне трансферне вікно.

Фахівця цитує Football Insider.

"Я очікую, що він покине Арсенал. Коли Олександр прийшов, він був одним із небагатьох непоганих гравців, які стабілізували ситуацію. Але Зінченко – не гравець екстракласу, те саме стосується і Габріела Жезуса. Він більше ніколи не буде стабільним гравцем основи в Арсеналі, він опустився у командній ієрархії. Артета показав це, підписавши Тімбера та Калафіорі.

Зінченко добре грає на м’ячі та зміщується в центр поля, але його гра в обороні завжди викликала занепокоєння. Тому, якщо якийсь клуб прийде за ним у січневе трансферне вікно, то Арсенал відпустить. Олександр не входить у плани клубу, і не підходить під той стиль футболу, який команда наразі сповідує", – заявив Браун.

Раніше повідомлялося про інтерес до Зінченка з боку Боруссії Дортмунд. У сезоні-2024/25 Олександр зіграв 11 матчів у всіх турнірах, з яких лише три розпочинав у стартовому складі.

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