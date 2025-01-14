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Зінченко зацікавив топклуб Бундесліги

Володимир Максименко — 14 січня 2025, 13:35
Зінченко зацікавив топклуб Бундесліги
Олександр Зінченко
Getty images

Фланговий захисник лондонського Арсенала Олександр Зіченко може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Гравець збірної України зацікавив Боруссію Дортмунд. Клуб вже зв'язався з "канонірами" щодо можливого трансферу Зінченка. Сам футболіст також хоче залишити Англію.

Арсенал відкритий для оренди Олександра із зобов'язанням викупу за 20 млн євро.

У сезоні-2024/25 Зінченко зіграв 11 матчів у всіх турнірах, з яких лише три розпочинав у стартовому складі.

Раніше повідомлялось про інтерес Інтера до українця.

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