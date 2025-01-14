Зінченко зацікавив топклуб Бундесліги

Фланговий захисник лондонського Арсенала Олександр Зіченко може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Гравець збірної України зацікавив Боруссію Дортмунд. Клуб вже зв'язався з "канонірами" щодо можливого трансферу Зінченка. Сам футболіст також хоче залишити Англію.

🚨⚫️🟡 EXCL | Borussia Dortmund are exploring a deal to sign Oleksandr #Zinchenko!



Concrete talks have already taken place with the player’s management in the last days and are ongoing. The 28y/o left-back is keen to leave Arsenal.



Gunners open for a loan with an obligation to… pic.twitter.com/AEbEPo3Os8 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 14, 2025

Арсенал відкритий для оренди Олександра із зобов'язанням викупу за 20 млн євро.

У сезоні-2024/25 Зінченко зіграв 11 матчів у всіх турнірах, з яких лише три розпочинав у стартовому складі.

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