Зінченко зацікавив топклуб Бундесліги
Олександр Зінченко
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Фланговий захисник лондонського Арсенала Олександр Зіченко може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
Гравець збірної України зацікавив Боруссію Дортмунд. Клуб вже зв'язався з "канонірами" щодо можливого трансферу Зінченка. Сам футболіст також хоче залишити Англію.
Арсенал відкритий для оренди Олександра із зобов'язанням викупу за 20 млн євро.
У сезоні-2024/25 Зінченко зіграв 11 матчів у всіх турнірах, з яких лише три розпочинав у стартовому складі.
Раніше повідомлялось про інтерес Інтера до українця.