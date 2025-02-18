Відомий промоутер назвав умову, за якої Чісора завершить кар'єру

Відомий промоутер Едді Гірн прокоментував перемогу Чісори над Валліном, а також розповів, коли британський ветеран завершить свою кар'єру.

Слова функціонера наводить The Ring.

"Я не був упевненим в перемозі Дерека над Валліном. Отто провів дуже дивний поєдинок. Втім, він був дещо задавленим, а це заслуга саме Чісори.



Завершення кар'єри? Я вважаю, що він цього не зробить доти, доки його хтось не поб'є. Якщо тобі все вдається, то важко зупинитись. Це непросто зробити", – розповів Гірн.