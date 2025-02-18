Відомий промоутер назвав умову, за якої Чісора завершить кар'єру
Дерек Чісора
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Відомий промоутер Едді Гірн прокоментував перемогу Чісори над Валліном, а також розповів, коли британський ветеран завершить свою кар'єру.
Слова функціонера наводить The Ring.
"Я не був упевненим в перемозі Дерека над Валліном. Отто провів дуже дивний поєдинок. Втім, він був дещо задавленим, а це заслуга саме Чісори.
Завершення кар'єри? Я вважаю, що він цього не зробить доти, доки його хтось не поб'є. Якщо тобі все вдається, то важко зупинитись. Це непросто зробити", – розповів Гірн.
Нагадаємо, Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів та заявив про бажання провести реванш з Усиком.
Сам українець назвав Дерека найважчим суперником у своїй кар'єрі.