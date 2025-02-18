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Відомий промоутер назвав умову, за якої Чісора завершить кар'єру

Володимир Максименко — 18 лютого 2025, 08:09
Відомий промоутер назвав умову, за якої Чісора завершить кар'єру
Дерек Чісора
Getty Images

Відомий промоутер Едді Гірн прокоментував перемогу Чісори над Валліном, а також розповів, коли британський ветеран завершить свою кар'єру.

Слова функціонера наводить The Ring.

"Я не був упевненим в перемозі Дерека над Валліном. Отто провів дуже дивний поєдинок. Втім, він був дещо задавленим, а це заслуга саме Чісори.

Завершення кар'єри? Я вважаю, що він цього не зробить доти, доки його хтось не поб'є. Якщо тобі все вдається, то важко зупинитись. Це непросто зробити", – розповів Гірн.

Нагадаємо, Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів та заявив про бажання провести реванш з Усиком.

Сам українець назвав Дерека найважчим суперником у своїй кар'єрі.

Едді Гірн Дерек Чісора Отто Валлін

Едді Гірн

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