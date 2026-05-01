Відомий німецький біатлоніст завершив кар’єру

Іменитий німецький біатлоніст Йоханнес Кюн оголосив про завершення спортивної кар'єри у віці 34 років.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

"Після 24 років у біатлоні настав час завершити свою активну кар'єру. Ще маленьким хлопчиком я дивився за своїми кумирами по телевізору й вболівав за них. 14 років тому я вперше взяв участь у Кубку світу. Мені випала честь виступити на кількох чемпіонатах світу, двох Олімпійських іграх і понад 200 разів у Кубку світу. У дитинстві про таке можна було тільки мріяти! Чи завжди я був задоволений? Звичайно, ні. Чи промахувався я, втрачаючи багато хороших результатів? Безумовно. Такий вже біатлон. Проте я пишаюся і вдячний за те, що дійшов так далеко і стільки років виступав на міжнародному рівні", – написав Кюн.

Кюн виступав на Кубку світу з сезону-2012/13. В особистих гонках на Кубку світу здобув 1 перемогу та 5 разів піднімався на подіум.

Брав участь у 6 чемпіонатах світу та двох Олімпіадах – 2018 і 2022 років. Головним успіхом у кар'єрі спортсмена є бронза чемпіонату світу 2025 року в чоловічій естафеті.

Про свої плани завершити кар'єру після олімпійського сезону-2025/26 Кюн заявив ще у лютому 2025 року.