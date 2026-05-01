Відома латвійська тенісистка оголосила про завершення кар’єри

Олег Дідух — 1 травня 2026, 19:09
Відома латвійська тенісистка оголосила про завершення кар’єри
Іменита латвійська тенісистка Анастасія Севастова оголосила про завершення спортивної кар'єри у віці 36 років.

Про це повідомила сама латвійка на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Ніколи не буває легко прощатися з тим, що ти по-справжньому любиш, але після кількох місяців ретельних роздумів я прийняла рішення. Я завершую професійну кар'єру в тенісі. Озираючись на всі ці роки (якщо бути точною – десятиліття), я відчуваю тільки вдячність. Для мене було честю виходити на корт разом із неймовірними гравцями, працювати з тренерами, фізіотерапевтами, партнерами, офіційними особами і, звісно, з моїми приголомшливими вболівальниками.

Це була справжня подорож із крутими поворотами – зі злетами і падіннями, радощами і випробуваннями. Але я неймовірно пишаюся всім, чого змогла досягти, і ще більше – тими дружніми зв'язками, яких набула за цей час із такими чудовими людьми. І, нарешті, моїй родині та близьким: слів ніколи не вистачить, щоб висловити все. Просто знайте, що моя найглибша вдячність і безмежна любов завжди з вами", – написала тенісистка.

За свою кар'єру Севастова виграла 4 турніри WTA в одиночному розряді. У вересні 2018 року вийшла до півфіналу US Open, що стало її найкращим результатом на турнірах Grand Slam, а наступного місяця піднялася на рекордне для себе 11 місце в рейтингу WTA.

Свій останній матч Севастова провели 13 січня поточного року, програвши американці Вітні Осігаве у кваліфікації Australian Open.

Завершення кар'єри Севастова

Севастова

