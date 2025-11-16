Стан важкий: став відомий характер травми українського захисника Трабзонспора

Український захисник турецького Трабзонспора Арсеній Батагов отримав травму під час тренування в спортзалі.

Про це повідомило видання 61saat.

За інформацією джерела, він зазнав розриву м'яза під час силового заняття.

Стан гравця оцінюють як важкий, існує велика ймовірність, що він пропустить найближчий матч Трабзонспора проти Башакшехіра.

Наставник команди Фатіх Текке разом із медичним штабом контролюють процес відновлення Батагова.

Після 12 турів Трабзонспор займає 3-тє місце в турецькій Суперлізі. Сам Батагов у поточному сезоні провів 11 матчів за клуб, результативними діями не відзначався.

Як відомо, через травму місце Арсенія Батагова у заявці збірної України зайняв Тарас Михавко, який уже встиг провести свій дебютний матч за національну команду в поєдинку проти Франції.