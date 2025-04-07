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Ексгравець Парми та збірної Колумбії помер у віці 47 років

Олег Дідух — 7 квітня 2025, 18:21
Ексгравець Парми та збірної Колумбії помер у віці 47 років
Хорхе Боланьо
Getty Images

Колишній колумбійський футболіст Хорхе Боланьо помер сьогодні вночі у віці 47 років.

Про це повідомляє Sky Sports.

Трагедія трапилася на очах у родини ексспортсмена. Його серце раптово зупинилося під час святкування дня народження члена сім’ї.

Боланьо відомий перш за все за виступами за Парму в 1999 – 2007 роках. З "молочниками" у 2002 році став володарем Кубка Італії.

Також виступав за колумбійські Атлетіко Жуніор і Кукута Депортува, а також італійські Сампдорію, Лечче та Модену. В період з 1995 до 2003 року провів 36 матчів і забив 1 гол за збірну Колумбії. Виступав на позиції опорного півзахисника.

Нагадаємо, минулого тижня у віці 48 років помер колишній український футболіст Олександр Гребеножко.

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