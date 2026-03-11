Колишній тренер ПСЖ очолив Нант

Відомий боснійський тренер Вахід Халілходжич призначений на посаду головного тренера Нанта. Угода з ним розрахована до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

На цій посаді він замінив 40-річного Ахмеда Кантарі, який очолював команду лише з 10 грудня та протримався на посаді всього три місяці. Наразі Нант іде передостаннім у Лізі 1, відстаючи від рятівного 15 місця на 7 очок. 7 березня Нант вдома програв 0:1 Анже у 25 турі чемпіонату Франції.

Халілходжич раніше вже працював з Нантом у 2018 – 2019 роках і грав за клуб у 1981 – 1986 роках. Також 73-річний боснійський фахівець працював із такими клубами як Лілль, Ренн, ПСЖ, Динамо Загреб, Трабзонспор, Раджа Касабланка, Аль Іттіхад, а також збірними Кот-д'Івуару, Алжиру, Японії та Марокко.