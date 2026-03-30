Суд відхилив позов Кардіффа у відшкодуванні збитків через смерть Еміліано Сали

Сергій Шаховець — 30 березня 2026, 17:17
Меморіал Емільяно Сала
Французький суд не задовольнив позов Кардіфф Сіті про компенсацію у 120 мільйонів євро після трагічної загибелі футболіста Еміліано Сали.

Про це повідомляє BBC.

У понеділок, 30 березня, суд в Нанті відхилив вимогу валійського клубу, а також зобов'язав його сплатити 400 тисяч фунтів стерлінгів за судові витрати та моральну шкоду, завдану футбольному клубу Нант.

Зазначимо, що Кардіфф вимагав компенсацію від Нанта у розмірі 120 мільйонів євро за втрачений дохід, вважаючи, що Сала міг би зберегти команді місце в АПЛ.

28-річний Еміліано Сала та пілот приватного літака Девід Ібботсон загинули в авіакатастрофі на Ла-Манші 21 січня 2019 року. Аргентинський форвард летів з Франції до Уельса, щоб приєднатися до нового клубу. "Сині пташки" заплатили за перехід форварда 15 мільйонів євро.

Еміліано Сала виступав за Бордо, Орлеан, Ньор, Кан і Нант. За Кардіфф він не встиг провести жодного матчу.

