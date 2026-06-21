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Gillette оригінальним чином обійшов заборону за зображення свого логотипу на стадіоні в Бостоні

Олег Дідух — 21 червня 2026, 15:11
Gillette оригінальним чином обійшов заборону за зображення свого логотипу на стадіоні в Бостоні
Marca

Всесвітньо відома компанія Gillette знайшла оригінальний спосіб обійти заборону ФІФА на зображення логотипу компанії на стадіоні у Бостоні під час чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Marca.

Стадіон у Фоксборо носить назву Gillette Stadium. Проте ФІФА заборонив використовувати таку назву під час чемпіонату світу 2026 року, оскільки ця компанія не є офіційним спонсором турніру.

ФІФА вимагала зняти або завішати логотип компанії, зображений на стадіоні. Компанія Gillette проявила винахідливість і завішала назву гігантським муляжем піни для гоління – основного продукту компанії.

Раніше повідомлялося про те, що велика кількість шотландських фанатів у Бостоні призвела до дефіциту пива в місті.

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