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У Бостоні виникла нестача пива після візиту шотландських фанатів

Олег Дідух — 18 червня 2026, 11:00
У Бостоні виникла нестача пива після візиту шотландських фанатів
Getty Images

У барах і пабах Бостона виникла нестача пива після візиту до міста шотландських футбольних фанатів.

Про це повідомляє ESPN.

У ніч з 13 на 14 червня Шотландія у першому турі чемпіонату світу 2026 року обіграла Гаїті 1:0. Матч відбувався у Фоксборо у штаті Массачусеттс, неподалік від Бостона.

Основна частина шотландських фанатів поселилися саме у Бостоні та проводили час у місцевих пабах, ресторанах і барах. Вони випили стільки пива, що у багатьох закладах виникла нестача хмільного напою.

Попит на нього перевищив у чотири рази навіть показники, до яких американські компанії звикли під час найбільших свят, як-от День незалежності США, який відзначається 4 липня. Закладам довелося замовляти екстрені поставки пива, проте у багатьох пабах його все одно не залишилося.

Зазначимо, що проблема з дефіцитом пива у Бостоні навряд чи вирішиться найближчими днями: матч 2 туру ЧС-2026 проти Марокко в ніч з 19 на 20 червня Шотландія також проведе у Бостоні, і лише після цього відправиться до Маямі (штат Флорида) на поєдинок проти Бразилії (25 червня).

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