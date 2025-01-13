Ексфорвард Лаціо та Інтера оголосив про завершення кар’єри

Відомий аргентинський форвард Мауро Сарате завершив професійну кар’єру у віці 37 років.

Про це повідомив сам гравець на своїй сторінці в Instagram.

Протягом останнього року Сарате знаходився у статусі вільного агента. Останнім клубом у його біографії став уругвайський Данубіо, який він покинув 1 січня 2024 року.

Сарате відомий за виступами за такі клуби як Лаціо, Інтер, Вест Гем, Фіорентина, Бока Хуніорс і Велес Сарсфілд. Також захищав кольори Аль-Садда, Бірмінгема, КПР, Вотфорда, Аль-Насра, Амеріка Мінейро, Жувентуде, Платенсе та Козенци.

Провів 5 матчів за збірну Аргентини U-20 та відзначився у них 2 голами. Виступав на позиціях центрфорварда та лівого вінгера.

Нагадаємо, раніше про завершення кар’єри оголосив колишній капітан збірної Данії Сімон К’єр.