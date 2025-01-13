Правильний час, щоб закрити цю главу: ексцентрбек Мілана оголосив про завершення кар'єри
Колишній капітан збірної Данії Сімон К'єр прийняв рішення піти з футболу, повісивши бутси на цвях.
Слова 35-річного данця наводить сайт Альфредо Педулли.
"Зараз дійсно правильний час, щоб закрити цю главу. Це не те рішення, яке я прийняв після літа, а те, про яке я думав ще до чемпіонату Європи. Восени 2023 року я зрозумів, що мій час у Мілані, можливо, добігає кінця.
Мені не потрібно було нікому нічого оголошувати, окрім себе. Звідси було багато складових, які вплинули на майбутнє. Діти, сім'я, національна збірна і Мілан, клуб мрії. Було багато речей, які означали, що після чемпіонату Європи все закінчиться саме так. Я чекав, що щось прийде, але я повинен був вирішити спочатку для моєї сім'ї, а потім для спортивного аспекту.
Я ні про що не шкодую. У цьому сенсі я ні за чим не сумую. Я пережив закінчення кар'єри на "Сан-Сіро". Я дуже добре знав, що це був кінець. Мені не потрібно було нікому нічого оголошувати, окрім себе", – заявив К'єр.
За свою багаторічну кар'єру Сімон К'єр пограв за такі клуби, як Мідтьюлланд, Палермо, Вольфсбург, Рома, Лілль, Фенербахче, Севілья, Аталанта та Мілан. Саме у складі "дияволів" він виграв свій єдиний трофей – Скудетто сезону-2021/22.
З літа минулого року футболіст перебував у статусі вільного агента після того, як "россонері" не стали продовжувати з ним контракт.
На рахунку К'єра 132 матчі у складі збірної Данії, за яку він востаннє зіграв 8 червня 2024 року у товариському поєдинку з Норвегією (3:1). Він був у складі датської команди на чемпіонаті Європи-2024, проте просидів увесь турнір на лаві запасних.
Кількома днями раніше форвард Аль-Іттіхада Карім Бензема відповів на чутки про потенційне завершення кар'єри.