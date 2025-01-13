Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Правильний час, щоб закрити цю главу: ексцентрбек Мілана оголосив про завершення кар'єри

Олексій Погорелов — 13 січня 2025, 11:53
Правильний час, щоб закрити цю главу: ексцентрбек Мілана оголосив про завершення кар'єри
Сімон К'єр
Instagram Сімона К'єра

Колишній капітан збірної Данії Сімон К'єр прийняв рішення піти з футболу, повісивши бутси на цвях.

Слова 35-річного данця наводить сайт Альфредо Педулли.

"Зараз дійсно правильний час, щоб закрити цю главу. Це не те рішення, яке я прийняв після літа, а те, про яке я думав ще до чемпіонату Європи. Восени 2023 року я зрозумів, що мій час у Мілані, можливо, добігає кінця.

Мені не потрібно було нікому нічого оголошувати, окрім себе. Звідси було багато складових, які вплинули на майбутнє. Діти, сім'я, національна збірна і Мілан, клуб мрії. Було багато речей, які означали, що після чемпіонату Європи все закінчиться саме так. Я чекав, що щось прийде, але я повинен був вирішити спочатку для моєї сім'ї, а потім для спортивного аспекту.

Я ні про що не шкодую. У цьому сенсі я ні за чим не сумую. Я пережив закінчення кар'єри на "Сан-Сіро". Я дуже добре знав, що це був кінець. Мені не потрібно було нікому нічого оголошувати, окрім себе", – заявив К'єр.

Читайте також :
Тільки один: Мілан не зможе підписати Рашфорда та Вокера за одне трансферне вікно

За свою багаторічну кар'єру Сімон К'єр пограв за такі клуби, як Мідтьюлланд, Палермо, Вольфсбург, Рома, Лілль, Фенербахче, Севілья, Аталанта та Мілан. Саме у складі "дияволів" він виграв свій єдиний трофей – Скудетто сезону-2021/22.

З літа минулого року футболіст перебував у статусі вільного агента після того, як "россонері" не стали продовжувати з ним контракт.

На рахунку К'єра 132 матчі у складі збірної Данії, за яку він востаннє зіграв 8 червня 2024 року у товариському поєдинку з Норвегією (3:1). Він був у складі датської команди на чемпіонаті Європи-2024, проте просидів увесь турнір на лаві запасних.

Кількома днями раніше форвард Аль-Іттіхада Карім Бензема відповів на чутки про потенційне завершення кар'єри.

Збірна Данії Мілан Збірна Данії з футболу Сімон К'єр

Сімон К'єр

Мілан не має наміру продавати К’єра

Останні новини