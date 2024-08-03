Стали відомі склади на матч відкриття нового сезону УПЛ Верес — Карпати

Стали відомі стартові склади на матч першого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025 Верес — Карпати.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Верес: Кожухар, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Морозко, Кльоц, Яго, Шарай, Дахновський, Степанюк, Мрвальєвич.

Запасні: Когут, Гакман, Чечер, Ющишин, Кучеров, Куція, Світюха, Годя, Баран, Гайдучик.

Карпати: Кемкін, Мірошніченко, Адамюк, Бабогло, Саків, Альварес, Підлепенець, Чачуа, Кузик, Костенко, Невес.

Запасні: Кінарейкін, Клименко, Полегенько, Сидун, Шах, Стеніо, Домчак, Рябов, Векляк, Катрич, Ломницький, Тлумак.

Зазначимо, що матч відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному, який є домашнім для "червоно-чорних", початок гри — о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні старту сезону відбувся "Турнір чотирьох", щоб визначити останнього представника чемпіонату, який замінить Дніпро-1. У фіналі Лівий берег переміг Минай та здобув дебютну путівку в УПЛ.

Минулого року в дніпрян почалися серйозні фінансові проблеми після арешту олігарха Ігоря Коломойського. Його називають бенефіціаром та інвестором клубу.

За підсумками минулого сезону Дніпро-1 посів четверте місце та мав зіграти у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У підсумку Україна втратила свого представника в єврокубках, а місто Дніпро — єдину професіональну команду.