Гольова "перестрілка" Леганеса з Вільярреалом, Бетіс та Райо Вальєкано поділили очки у 18 турі Ла Ліги

У неділю, 22 грудня, відбулись два останні матчі ігрового дня у чемпіонаті Іспанії.

Леганес з Вільярреалом влаштували справжню "битву" на полі: дві прямих червоних, сім голів на двох та аж три пенальті. У підсумку команда Марселіно Тораля розгромно перемогла на Бутарке.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2024/25

18 тур, 22 грудня

Леганес – Вільярреал 2:5 (2:2)

Голи: 1:0 – Сіссе, 6, 1:1 – Баррі, 16, 2:1 – Раба, 33 (пен.), 2:2 – Баррі, 45+2 (пен.), 2:3 – Баррі, 65, 2:4 – Морено, 90+2 (пен.), 2:5 – Торре, 90+8

У другому матчі Реал Бетіс поділив очки із Райо Вальєкано. Команди залишились у середині таблиці Ла Ліги та мають п’ять та вісім очок відставання від єврокубкової зони відповідно.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2024/25

18 тур, 22 грудня

Реал Бетіс – Райо Вальєкано – 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Іско, 37 (пен.), 1:1 – Ісі Палазон, 51

Після цього туру Вільярреал закріпився на п’ятій сходинці. У підопічних Марселіно 30 очок. Леганес – 15-й та має 18 балів в активі.

Бетіс та Райо Вальєкано залишились на своїх місцях. 9-те та 12-те місце відповідно.

Раніше сьогодні Реал Мадрид продовжив свою переможну серію. Підопічні Анчелотті впевнено перемогли Севілью – 4:2.