18-річний український нападник став гравцем Вільярреала

18-річний український нападник Юрій Кісак перейшов в іспанський

Про це футболіст розповів в Інстаграм.

Фінансові деталі угоди та термін дії контракту не розголошуються.

"Я підписав свій перший професійний контракт із Вільярреалом. За цим моментом стоять багато років роботи, наполегливості, хороших моментів, а також складних ситуацій, які допомогли мені стати сильнішим і вирости як футболісту та як людині. Дякую Вільяреалу за довіру та можливість продовжувати здійснювати свою мрію і розвиватися як футболісту та як людині. Це лише початок…", – написав Кісак.

Кісак є уродженцем міста Трускавця Львівської області. До переходу у Вільярреал форвард виступав за молодіжну команду каталонської Корнельї, яка грає у третьому за силою дивізіоні Іспанії. Минулого сезону він провів 24 матчі за команду U-19 і забив вісім м'ячів.

У сезоні-2025/26 Вільярреал посів третє місце в чемпіонаті Іспанії, вийшовши в основний етап Ліги чемпіонів.

Напередодні Болонья оголосила про підписання форварда Роми та збірної України Артема Довбика.