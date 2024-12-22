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Реал здобув 4 перемоги в 5 останніх матчах

Микита Павлів — 22 грудня 2024, 21:44
Реал здобув 4 перемоги в 5 останніх матчах
Реал Мадрид
Real Madrid C.F.

У неділю, 22 грудня, у 18-му турі іспанської Прімери мадридський Реал зіграв з андалусійською Севільєю.

Матч пройшов на Сантьяго Бернабеу та закінчився з рахунком 4:2 на користь королівського клубу.

Таким чином, безпрограшна серія мадридців у всіх турнірах сягнула п’яти матчів.

Востаннє підопічні Анчелотті програли 4 грудня Атлетику із Більбао – 1:2. Після цього Реал переміг Аталанту (3:2) в Лізі чемпіонів та Жирону (3:0) і Севілью (4:2) в чемпіонаті.

Також став володарем Міжконтинентальний кубок-2024. У фіналі обіграв мексиканську Пачуку (3:0).

Наразі мадридська команда займає друге місце у таблиці Прімери, випереджаючи Барселону на два бали та відстаючи від Атлетико Мадрид на одне очко.

Додамо, що цей матч став останнім у кар’єрі для легенди Севільї Хесуса Наваса.

Нещодавно, голкіпер "вершкових" Андрій Лунін потрапив у десятку найкращих голкіперів року у світі.

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