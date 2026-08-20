Кейн назвав головну ціль Баварії на новий сезон

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн розповів, яка ціль стоїть у німецького гранда на новий сезон-2026/27.

Його слова передає FourFourTwo.

Англійський форвард запевнив, що саме Ліга чемпіонів є головною метою для мюнхенців, у якій вони протистоятимуть ПСЖ, Арсеналу, мадридському Реалу та іншим найкращим клубам Європи.

Гаррі додав, що любить грати проти найкращих захисників світу, які допомагають йому ставати кращим.

"Якщо дивитися вперед, то Ліга чемпіонів – це наша велика ціль. Ви зустрічаєтеся з найкращими командами Європи, а ПСЖ є чинним дворазовим переможцем. Це буде дуже складно. Арсенал дійшов до фіналу. Завжди є Реал. Є так багато топових команд, які потрібно перемогти, щоб стати чемпіоном Європи. Я з нетерпінням чекаю на цей виклик знову. Минулого року ми були надзвичайно близькі до виходу у фінал. Цього року нам потрібно зробити все, щоб пройти ще на один крок далі", – заявив Кейн.

У минулому сезоні-2025/26 Кейн відзначився 61 голом і 7 асистами у 51-му матчі. Разом із Баварією оформив требл – перемоги у Бундеслізі, Кубку та Суперкубку Німеччини, а також став найкращим бомбардиром чемпіонату (36 м'ячів). 19 серпня став володарем Золотої бутси-2026.

Нагадаємо, що у попередньому розіграші ЛЧ мюнхенці вилетіли у півфіналі від французького ПСЖ (за двома іграми 5:6 на користь парижан).

Раніше Лотар Маттеус заявив, що Кейн повинен виграти Золотий м'яч-2026.