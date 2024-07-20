Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Сімонса

Манчестер Юнайтед хоче підписати нідерландського півзахисника ПСЖ Хаві Сімонса.

Про це повідомляє Daily Mail.

У переході гравця зацікавлений особисто головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг. Фахівцю сподобався виступ Сімонса на Євро-2024 за збірну Нідерландів, з якою 21-річний хавбек дійшов до півфіналу, де поступився Англії.

Наразі фаворитом у боротьбі за гравця є Баварія, яка запропонувала за півзахисника 90 млн євро.

Минулий сезон Сімонс провів за Лейпциг на правах оренди. Хаві став одним із найяскравіших гравців Бундесліги, забивши 8 м'ячів та віддавши 13 результативних передач.

Напередодні Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер центрального захисника.