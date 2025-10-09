Українська правда
Чорноморець прийме Вікторію, Металіст завітає в гості до Фенікс-Маріуполь у 10 турі Першої ліги

Станіслав Лисак — 9 жовтня 2025, 10:51
Сьогодні, 9 жовтня, відбудеться три матчі в межах 10 туру Першої ліги України з футболу.

Один з лідерів чемпіонату Чорноморець прийматиме Вікторія, Металіст зустрінеться з Фенікс-Маріуполь, а ЮКСА прийматиме Прикарпаття.

Чемпіонат України – Перша ліга
10 тур, 9 жовтня

12:00. ЮКСА – Прикарпаття

13:15. Фенікс-Маріуполь – Металіст

14:30. Чорноморець – Вікторія

Напередодні Ворскла вдома зазнала мінімальної поразки від Чернігова, яка дозволила гостям піднятися із зони вильоту.

