Чорноморець прийме Вікторію, Металіст завітає в гості до Фенікс-Маріуполь у 10 турі Першої ліги
Сьогодні, 9 жовтня, відбудеться три матчі в межах 10 туру Першої ліги України з футболу.
Один з лідерів чемпіонату Чорноморець прийматиме Вікторія, Металіст зустрінеться з Фенікс-Маріуполь, а ЮКСА прийматиме Прикарпаття.
Чемпіонат України – Перша ліга
10 тур, 9 жовтня
12:00. ЮКСА – Прикарпаття
13:15. Фенікс-Маріуполь – Металіст
14:30. Чорноморець – Вікторія
Напередодні Ворскла вдома зазнала мінімальної поразки від Чернігова, яка дозволила гостям піднятися із зони вильоту.