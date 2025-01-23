Клуби чемпіоната Норвегії вирішили відмовитись від використання VAR
ESPN
Норвегія стане першою країною футбольної Європи, що відмовиться від використання VAR.
Про це повідомляє ESPN.
Клуби вищого дивізіону та ОБОС-ліги провели голосування, на якому 19 з 32 представників команд проголосували за відмову від відеоасистента рефері.
Очікується, що остаточне рішення NFF прийме у березні, проте організація може скасувати результати голосування.
Зазначимо, що від початку сезону фанати активно виступають проти використання системи VAR, а поєдинок між Ліллестрьома та Русенборга навіть скасували. Тоді вболівальники закидали футбольне поле рибними котлетами на знак протесту.
Раніше повідомлялось, що ФА внесе деякі зміни у роботу системи на матчах Кубка ліги.