Клуби чемпіоната Норвегії вирішили відмовитись від використання VAR

Норвегія стане першою країною футбольної Європи, що відмовиться від використання VAR.

Про це повідомляє ESPN.

Клуби вищого дивізіону та ОБОС-ліги провели голосування, на якому 19 з 32 представників команд проголосували за відмову від відеоасистента рефері.

Очікується, що остаточне рішення NFF прийме у березні, проте організація може скасувати результати голосування.

Зазначимо, що від початку сезону фанати активно виступають проти використання системи VAR, а поєдинок між Ліллестрьома та Русенборга навіть скасували. Тоді вболівальники закидали футбольне поле рибними котлетами на знак протесту.

Раніше повідомлялось, що ФА внесе деякі зміни у роботу системи на матчах Кубка ліги.