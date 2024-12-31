Арбітри оголошуватимуть рішення VAR на весь стадіон у півфінальних матчах Кубку ліги

Систему VAR вперше буде застосовано у матчах Кубку ліги починаючи з півфіналів.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно із нововведенням, арбітри оголошуватимуть своє рішення після кожного використання системи відеоасистента.

Окрім того, рефері мають після матчу пояснювати свої вердикти. Попередньо, голова PGMOL Говард Вебб пропонував пояснювати свої рішення прямо на стадіоні у мікрофон.

Такі зміни мають зробити арбітраж в Англії більш прозорим для вболівальників та представників команд.

Зазначимо, що така практика у футболі вперше була застосована на чемпіонаті світу U-20, а також жіночому ЧС-2023.

В першому півфінальному матчі Кубку ліги Арсенал прийматиме Ньюкасл. Поєдинок відбудеться сьомого січня о 22:00.

Наступного дня буде зіграно другий поєдинок 1/2 фіналу, в якому Тоттенгем на своєму полі зустрінеться із Ліверпулем. Стартовий свисток також заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що ФІФА планує розширити випробування альтернативної системи VAR.