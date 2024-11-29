Їдуть у гості – повні злості! Україна програла Бельгії в першому матчі плейоф відбору до Євро-2025

У турецькій Анталії відбувся перший поєдинок другого раунду плейоф кваліфікації Євро-2025 з футболу між жіночими збірними України та Бельгії. "Синьо-жовті" зазнали поразки з рахунком 0:2.

Першу нагоду вже на першій хвилині мали саме українки, які були номінальними господарками поля. Ольга Овдійчук опинилася перед воротами, але не змогла переграти Ліхтфус – воротарка збірної Бельгії врятувала від шоку.

А вже за декілька хвилин від неминучого голу врятувала українок Дар’я Келюшик. Воротарка відбила удар з меж карного майданчика і зреагувала на добивання практично впритул! Добре "розім`ялась" у бойових умовах, адже голкіпер Колоса пропускала матчі першого раунду плейоф через перелом пальця. За кілька хвилин воротарка знову у грі – впоралася з дальнім ударом.

Бельгійки взяли м’яча під свій контроль і знову мали нагоду відкрити рахунок. І це знову зірковий час для Келюшик! А в середині тайму бельгійки вже втілили очевидну перевагу в забитий м’яч. Флангову передачу ударом головою в самісінький кут замкнула Ван Керховен. Келюшик у стрибку до м’яча не дотягнулася.

На 33-й хвилині наші дівчата класно вибігли в контратаку, заробили кутовий, але не скористались однією з небагатьох нагод створити суперницям проблеми.

До перерви команди видали чимало боротьби переважно в центрі поля. Українки створили сумбур у чужому майданчику, серія ударів та рикошетів, але до прицільного пострілу справа так і не дійшла.

Другий тайм розпочався з атак гостей. Українські дівчата вирівняли гру, Овдійчук завдавала удару з 18 метрів, але точно в руки воротарці.

Ван Керховен знову відгукнулась на флангову передачу – у ворота не влучила. В іншому ж епізоді гравчиня бельгійської збірної пробила вище воріт з 15-ти метрів.

Потім Таміла Хіміч пройшла флангом, шукала пасом наших нападниць, але воротарка перехопила передачу. У наступній атаці Таміла увірвалась до карного майданчика, була зупинена на його лінії, але болгарська арбітриня фолу не вгледіла.

В одному з подальших епізодів капітанка гостей брудно зіграла ногою в руку Келюшик, воротарка схопилася за долоню. Було побоювання, чи знову не травма пальця, але Дар’я повернулася в гру.

Бельгійки натомість награли на другий гол. Вже в компенсований час Вулларт втекла віч на віч із Келюшик, переграла її на виході й забила в порожні ворота… Був шанс на VAR, але арбітриня після його перегляду все ж таки гол зарахувала – 0:2.

Українська команда була чіпкою в єдиноборствах, демонструвала непогану функціональну готовність, однак забракло креативу в атаці, а також досвіду та майстерності. Здавалось, не вистачало й плеймейкерки Яни Калініної, але на полі вона так і не з’явилась.

Другий раунд плейоф відбору до Євро-2025

Перший матч, 29 листопада

Україна – Бельгія – 0:2

Голи: 0:1 – 21 ван Керкховен, 0:2 – 93 Вулларт

Україна: Келюшик – Басанська, Шматко, Котик, Петрик, Семків, Овдійчук, Хімич, Андрухів (Малахова, 89), Гірин (Козлова, 76), Кравчук (Глущенко, 70)

Бельгія: Ліхтфус – Янссен, Кеєс, Тисяк, Кайман, Міссіпо, Вулларт, Ванхавермарт, Ерлінгс (Детрейер, 70), ван Керкховен (де Кеньї, 89), Янссенс (Делакау, 89)

Матч-відповідь команди зіграють у Бельгії 3 грудня. Переможець протистояння стане учасником Євро-2025, першість континенту відбудеться в липні наступного року у Швейцарії.