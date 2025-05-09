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Манчестер Юнайтед розгромив Атлетик на шляху до фіналу: огляд матчу Ліги Європи

Станіслав Лисак — 9 травня 2025, 01:01
Манчестер Юнайтед розгромив Атлетик на шляху до фіналу: огляд матчу Ліги Європи

Манчестер Юнайтед розгромив Атлетик у домашньому матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА. Ця перемога дозволила манкуніанцям вийти у фінал ЛЄ вперше з 2017 року.

Огляд матчу

Ліга Європи УЄФА
1/2 фіналу, 8 травня

Манчестер Юнайтед – Атлетик 4:1 (0:1)
(перший матч 3:0)

Голи: 0:1 – 31 Хаурегісар, 1:1 – 72 Маунт, 2:1 – 80 Каземіро, 3:1 – 85 Гейлунн, 4:1 – 90+1 Маунт

Нагадаємо, що другим фіналістом Ліги Європи став лондонський Тоттенгем, а це означає, що шість команд АПЛ гарантовано зіграють у наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліга Європи Манчестер Юнайтед Атлетик

Ліга Європи

Визначилися фіналісти Ліги Європи УЄФА
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